Тепломагистраль в районе улицы Пермякова в Тюмени обследовал робот

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Наравне с гидравлическими испытаниями УСТЭК продолжает обследовать городские тепломагистрали с помощью робота. Как сообщает пресс-служба компании, это прибор-помощник, который определяет фактическое состояние трубопровода и находит дефекты. За один час комплекс обследует примерно 20-40 метров трубы, поэтому общее время диагностики зависит от протяженности участка и диаметра трубопровода.

На данный момент, по словам заместителя главного инженера УСТЭК Сергея Мозгонова, при помощи робота обследуют крупный участок тепломагистрали протяженностью почти 300 м в районе улицы Пермякова. Ранее уже были обследованы участки на ул. Одесской и в районе ул. Харьковской.

"Диагностика помогла обнаружить критические изменения металла стенки трубопроводов и технологические повреждения на одном из участков и оперативно устранить их, - пояснил он. - Диагностику трубопровода в районе улицы Пермякова мы проводим одновременно с четвертым этапом гидравлических испытаний, чтобы не пришлось повторно отключать горячую воду у горожан в этом районе. Диагностика завершится в начале августа обследованием трубопроводов в границах улиц Запольная - Грибоедова".

В 2022 году по результатам диагностики на одной из крупных тепломагистралей Тюмени по ул. Тимирязева заменили почти 60 метров трубы. Суммарная протяженность замененных участков по результатам внутритрубной диагностики в 2022 году составила 113 метров.