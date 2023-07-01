В Ярковском районе утонул подросток

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Случай гибели на воде зафиксирован на р. Тура вблизи с. Дубровное Ярковского района 10 июля.

Подростки решили перейти протоку реки вброд. Один из них угодил в омут и утонул.

"Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности при нахождении на водном объект", — сообщили в центре ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области.

Тюменцам напоминают правила безопасного поведения на водных объектах:

- не заходите в воду и не ныряйте в незнакомых местах. На дне водоемов могут быть острые камни, металлические предметы, глубокие ямы;

- при использовании плавательных средств (лодки, катера, гидроциклы, сап-доски и т.п.) будьте в спасательных жилетах;

- не заплывайте далеко от берега;

- если вас подхватило течение, то не пытайтесь плыть против него, плывите по течению, но по направлению к берегу.