"Капусткой" и водой с березового веника встретили макушку лета в Ершово

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

Народный праздник "Макушка лета" провели музейщики Ишима для детворы Ишимского района в селе Ершово. Для ребят провели экскурсию по всем имеющимся на родине сказочника Петра Ершова музеям. Затем дети водили специальный хоровод "капустку", разрисовывали мини-наличники, а проводили их брызгами воды с березового веника.

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор АНО "Центр реализации социокультурных программ и проектов "Град-столица" Юлия Шестакова.

Участников праздника познакомили с народными обычаями и традициями. Изюминкой события стало знакомство с выставкой наличников под открытым небом. Ребятам рассказали об особенностях местных орнаментов и значении деревянных узоров. Оказывается, двуглавый орел, который сейчас является гербовой фигурой, в старину изображался на одежде и деревянных кружевах для того, чтобы притянуть в дом плодородие. А вообще, орнаментами наличниками украшали для защиты от потусторонних сил. Ведь окна воспринимались как некая дверь между мирами.

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

Пройдя краткий курс зодчего, ребята приступили к самостоятельной росписи деревянной фоторамки. Каждый создал себе на память украшенное наличниками мини-окошко.

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

Завершили праздник прохладными брызгами воды с березовых веников по старинной народной традиции. Это особенно понравилось детворе, потому что обряд не только развеселил, но и освежил в летний зной.

По словам организаторов, погода сыграла злую шутку: жара не позволила приехать более 100 участникам, четыре рейса школьных автобусов отменили из-за аномально высокой температуры воздуха.

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

Напомним, 35-метровый забор с экспозицией из 12 старинных наличников Ишима, Ишимского, Сорокинского, Казанского районов, Голышмановского городского округа создали в Ершово на средства гранта. Проект "Узорочье сибирских наличников" стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года и получил поддержку в размере 476 тыс. руб.

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

"С помощью реализации грантовых проектов мы можем в тесном тандеме с работниками Ишимского музейного комплекса имени Петра Ершова воплощать интересные идеи. Сейчас создали забор с наличниками. В следующем году планируем заявляться с проектом "Сибирские ворота" и большой цветочник "Чудо-юдо Рыба-кит". Будем и дальше продолжать развивать сказку для привлечения туристов", - подчеркнула Юлия Шестакова.

Она добавила, что с начала июня экспозицию посетили около полутора тысяч туристов. Посмотреть выставку наличников в Ершово можно каждые выходные. Экскурсии проходят в 12 и 15 часов.

Инна Кондрашкина