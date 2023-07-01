  • 12 июля 202312.07.2023среда
  • USD90,5045
    EUR99,6775
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер юго-западный

Светлана Иванова призвала жителей Тюменского района активней пользоваться субсидией на газификацию

Экономика, 17:20 12 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Годовой план по подключению домов к природному газу выполнен в пос. Андреевский, перевыполнен в Мальковском и Московском образованиях. Уверенно идут к цели в Ембаевском и Новотарманском. Остальным территориям нужно активизироваться.

Об этом глава Тюменского района Светлана Иванова написала в своих соцсетях.

"Газовики трудятся в рамках программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы. Есть ежегодный план подключения домовладений, и соблюдать его важно, чтобы оператор программы – "Газпром газораспределение Север" - не работал впустую. С начала действия программы подключилось к сетям газоснабжения 2651 домовладение. 3158 домовых подводов выведены к участкам, где еще только будут строиться дома. 1790 абонентов имеют возможность подключения, но по разным причинам не делают этого", - отметила она.

Иванова напомнила тюменцам о действии постановления губернатора Тюменской области Александра Моора по субсидированию затрат на внутридомовую газификацию. Ее размер составляет 130 тыс. рублей. Ее предоставляют 46 категориям граждан. В 2023 году этой возможностью воспользовались более 800 жителей региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# газификация , Светлана Иванова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:31 12.07.2023В Тюменской области родителям детей с инвалидностью выплатили 39 млн рублей за дополнительные выходные
17:20 12.07.2023Светлана Иванова призвала жителей Тюменского района активней пользоваться субсидией на газификацию
17:09 12.07.2023Лесопромышленники Тюменской области готовят ходатайство об отсрочке роста арендных ставок
16:36 12.07.2023В Тюменской области на 100 % увеличился спрос на специалистов страхования