Светлана Иванова призвала жителей Тюменского района активней пользоваться субсидией на газификацию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Годовой план по подключению домов к природному газу выполнен в пос. Андреевский, перевыполнен в Мальковском и Московском образованиях. Уверенно идут к цели в Ембаевском и Новотарманском. Остальным территориям нужно активизироваться.

Об этом глава Тюменского района Светлана Иванова написала в своих соцсетях.

"Газовики трудятся в рамках программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы. Есть ежегодный план подключения домовладений, и соблюдать его важно, чтобы оператор программы – "Газпром газораспределение Север" - не работал впустую. С начала действия программы подключилось к сетям газоснабжения 2651 домовладение. 3158 домовых подводов выведены к участкам, где еще только будут строиться дома. 1790 абонентов имеют возможность подключения, но по разным причинам не делают этого", - отметила она.

Иванова напомнила тюменцам о действии постановления губернатора Тюменской области Александра Моора по субсидированию затрат на внутридомовую газификацию. Ее размер составляет 130 тыс. рублей. Ее предоставляют 46 категориям граждан. В 2023 году этой возможностью воспользовались более 800 жителей региона.