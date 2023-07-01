Под Ишимом автомобиль с тремя детьми вылетел в кювет

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Женщина-водитель и ее 11-летний сын пострадали в ДТП на 296-м км федеральной трассы Тюмень - Омск в Ишимском районе около 18 часов 12 июля. Автомобиль с тремя детьми вылетел в кювет после удара с другой машиной.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, здесь столкнулись Lada Granta и Ford Focus. Предварительно, 47-летняя водитель Ford не предоставила преимущество отечественному автомобилю, который двигался по главной дороге. В больницу доставлены 39-летняя водитель Lada и ее 11-летний сын. Двое детей 5-ти и 13-ти лет не пострадали. Все юные пассажиры перевозились в удерживающих устройствах.

Движение на федеральной дороге не затруднено, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Видео ГИБДД Тюменской области