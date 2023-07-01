Тюменская компания "Крисаф" продвигает медицинского робота при поддержке "Сколково"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания "Крисаф" одной из первых стала резидентом фонда "Сколково", в 2015 году. Инновационная разработка - роботизированный тренажер для реабилитации пациентов с ДЦП, после инсульта, травм головного и спинного мозга – известна далеко за пределами региона. Наличие статуса резидента существенно помогает в продвижении продукта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал гендиректор компании "Крисаф" Ильдар Рахматулин.

"Наш продукт - один из самых высоко технологичных в России, который применяется в клиниках по всей стране. В Москве установлено три комплекса, в Екатеринбурге – два, один – в Тюмени. Скоро наш комплекс появится в Белоруссии. В планах – города ближнего и дальнего зарубежья. Большой интерес к нашей разработке со стороны клиницистов, постоянно ведутся переговоры о поставках", - уточнил Ильдар.

За время резидентства тюменская инновационная компания несколько раз получила гранты, сопровождение менеджера "Сколково", наличие статуса помогает в регистрации медицинского изделия, в переговорах с покупателями.

"Возможностей для развития нашего продукта, проекта все больше и больше, в плане функциональности и коммерциализации. Сейчас серьёзный вопрос, который перед нами стоит – замена комплектующих от поставщиков, которые в силу всем известных причин отказались с нами сотрудничать. Какие-то комплектующие создаем сами, по каким-то – ищем российских производителей", - говорит гендиректор "Крисаф".

В оптимально короткие сроки тюменским инноваторам удалось найти замену 3,5 тыс. деталей, которые ранее поступали из-за границы. Они также нашли в России аналог итальянскому двигателю.

О мерах поддержки фонда "Сколково" председатель правления Игорь Дроздов напомнил на встрече с тюменскими резидентами в технопарке 12 июля. В Тюменской области ведется многоплановая работа по поддержке и продвижению технологического предпринимательства. И фонд готов вносить в это свой вклад.

"Мы наметили несколько шагов для взаимодействия. Увидели направления, в которых тюменские предприятия показывают неплохие результаты. Это нефтегазовый сектор, сельское хозяйство, химия. По этим направлениям, я надеюсь, мы будем друг другу полезны. Будем помогать искать новые технологии для тюменской экономики, в том числе за пределами Тюменской области. Резиденты "Сколково" есть по всей России", - сказал он.

По итогам встречи решено, что в регионе совместно с фондом "Сколково" создадут программу продвижения инновационных компаний.

Анжела Лебедева