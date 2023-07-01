Парк семейного отдыха появится в поселке Тобольского района через два года

| Фото: t.me/mitryushkinlv | Фото: t.me/mitryushkinlv

Парк семейного отдыха создадут в п. Прииртышском Тобольского района. Его обустроят по просьбам местных жителей уже через два года. Подробности проекта стали известны в ходе встречи сельчан с главой района Леонидом Митрюшкиным.

"Здесь установим детский игровой городок, функциональные скамейки, пешеходный фонтан, фотозоны и арт-объекты. При этом сохраним экологичность территории - первозданный ландшафт и каждое дерево", - рассказал глава Тобольского района в своем ТГ-канале.

Место, где расположится парк, одобрил местный актив. Под общественную территорию определили живописный участок среди сосен с видом на Иоанно-Введенский женский монастырь.

После проработки концепции специалисты приступят к проектированию. Леонид Митрюшкин подчеркнул, что поэтапное благоустройство начнется в 2024 году. Глава района рассчитывает, что объект будет готов в течение двух лет.