Центр нефтегазового машиностроения откроют в Тюмени на грант 100 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр развития кадрового потенциала нефтегазового машиностроения "М-Тех" откроют в ТИУ в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Вуз выиграл грант в 100 млн рублей.

Здесь будут готовить специалистов машиностроительной индустрии. Более того, "М-Тех" станет единой площадкой взаимодействия ведущих предприятий отрасли нефтегазового машиностроения. На базе Многопрофильного колледжа ТИУ оборудуют семь новых лабораторий, полигон.

Определены участники-партнеры центра: ПАО "Тюменские моторостроители", ООО "Газпромнефть – Заполярье", АО "Транснефть – Сибирь", АО "СУЭНКО", ООО "НИПИ "Нефтегазпроект".

С 2024 года 30 образовательных программ колледжа обновят с учетом потребностей индустриальных партнеров, актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников и развитием технологий. По ним будут обучаться около 2 тыс. студентов.

Отметим, что на получение гранта было подано 282 заявки. Победителями стали 70 организаций. В рейтинге лучших индустриальный занял 14 строчку, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.