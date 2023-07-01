Ветеранов Тюменской области научат писать гранты

| Фото: polkrf.ru | Фото: polkrf.ru

Две выездные площадки по обучению ветеранов Тюменской области социальному проектированию и новшествам бухгалтерского учета в автономных некоммерческих организациях предложат посетить ветеранам Ялуторовска, Ялуторовского, Ярковского, Исетского, Тюменского районов и Голышмановского городского округа.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель регионального исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Галина Бакланова.

Помимо обучения, в муниципалитетах проведут форумы по обмену ветеранскими практиками, куда съедутся активисты первичных ветеранских организаций сельских поселений.

Но на данный момент, рассказала руководитель исполкома, нет обобщающего все практики органа, поэтому необходимо развивать работу по объединению всех участников для обмена опытом на местном уровне.

"На местах очень много интересных, необычных идей и разработок. Но оформить все в проект, который привлечет средства на их реализацию, пока умеют не все. Здесь люди смогут обменяться опытом, рассказать о своих проектах и их успешных запусках", - пояснила Галина Бакланова.

После форума и работы площадок, на которых будут работать два опытных тюменских эксперта, организаторы проведут опрос, расспросят представителей старшего поколения об их запросах и пожеланиях.

Итогом станет сбор методических рекомендаций, которые позднее будут выложены на сайте.

Все события пройдут в рамках проекта "Эстафета доблести Тюменской области", который стал победителем конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году. Программа стартовала 1 июля и продлится до конца февраля следующего года. Ее реализует АНО "Международный центр памяти "Связь поколений". На эти цели выделено 988 тыс. рублей.

Добавим, что в Тюменской области функционирует 1 тыс. 261 первичная ветеранская организация в 31 муниципальном округе, а общее количество членов этих организаций – около 208 тыс. 530 человек.

Инна Кондрашкина