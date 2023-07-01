В Тюменской области отмечен рост энтеровирусной инфекции

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увеличение заболеваемости энтеровирусной инфекции (ЭВИ) отмечено в Тюменской области за последние две недели. Болеют дети дошкольного возраста, преимущественно организованные, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Решение о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий в дошкольных и летних оздоровительных учреждениях, направленных на профилактику распространения ЭВИ, принято по итогам заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.

"Энтеровирусы высоко контагиозны, наиболее восприимчивыми являются дети раннего возраста. Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью в окружающей среде, на поверхностях при комнатной температуре сохраняют жизнеспособность в течение дня. Сезонность - летне-осенняя", - рассказали эксперты.

Для профилактики энтеровирусной инфекции необходимо тщательно мыть руки с мылом после туалета, перед едой, после смены подгузника у ребенка; мыть фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой; пить кипяченую или бутилированную воду промышленного производства; избегать контактов с людьми с признаками респираторных инфекций, с сыпью, диареей и температурой; купаться только в тех бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды на специально оборудованных пляжах.

Родителям следить за детьми во время купания, избегать заглатывание воды. Важно защищать пищу от мух и других насекомых.

"При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула следует немедленно обращаться за медицинской помощью", - советуют специалисты Роспотребнадзора.