26 бесправников остановили инспекторы ДПС в Тюменской области в выходные

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

26 водителей, в том числе шесть мотоциклистов, севших за руль без прав, отстранили от участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области в минувшие выходные, 15 и 16 июля.

Зарегистрированы также случаи управления транспортом подростками. При каждом таком инциденте автоинспектор вызывает на место задержания родителей.

Так, в пос. Винзили за рулем "Лады" ехал 17-летний подросток. Еще один 17-летний водитель управлял автомобилем в с. Луговом. В Кулаково за руль сел 16-летний местный житель.