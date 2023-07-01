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12 поделок из костей мамонта, зуба кашалота, рога оленя представлены в Тобольском музе-заповеднике

Общество, 17:27 17 июля 2023

vk.com/tiamztob | Фото: vk.com/tiamztob

12 поделок из бивня мамонта и зуба кашалота, рога оленя и лося, переданы на хранение в фонды Тобольского музея-заповедника. Это работы участников I Всероссийского фестиваля косторезного искусства "Тобольск - город мастеров".

Фестиваль прошел летом прошлого года, собрано более 100 мастеров из 16 регионов страны.

"Место для проведения знакового для нашего региона масштабного мероприятия было выбрано не случайно. Известно, что резчики по кости работали в Тобольске уже в первой четверти XVIII века. Родоначальниками необычного ремесла стали пленные шведские офицеры – каролины, сосланные в Сибирь после поражения в Полтавской битве и познакомившие тоболяков с неизвестными ранее формами художественного творчества", - рассказали в музее.

Существующая в Тобольске косторезная фабрика, через школу которой прошли многие поколения талантливых мастеров, сегодня считается единственной в своем роде не только в России, но и в мире.

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# косторезное искусство , музей

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