  • 17 июля 202317.07.2023понедельник
  • USD90,1190
    EUR101,1992
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северо-восточный

В Ишиме пациент противотуберкулезного диспансера заказал наркотик через Интернет

Происшествия, 17:49 17 июля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Год условного лишения свободы получил житель Ишима, заказавший через Интернет наркотик, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, 9 февраля мужчина, лечившийся в стационаре областного противотуберкулезного диспансера, в состоянии опьянения оформил заказ меткатинона.

Получив координаты, он подобрал наркотик, спрятанный в снегу у столба линии электропередач в куске гипса и положил его к себе в карман куртки. Позже наркотик у мужчины обнаружили полицейские.

В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаивается. Ранее он не был судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Ишим , наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 17.07.2023На парковке в Тюмени сбили 14-летнего велосипедиста
17:49 17.07.2023В Ишиме пациент противотуберкулезного диспансера заказал наркотик через Интернет
15:48 17.07.2023Тоболячка пошла за покупками с чужой банковской картой
14:42 17.07.2023Подозреваемую в хранении наркотиков задержали полицейские в Тюмени