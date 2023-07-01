В Ишиме пациент противотуберкулезного диспансера заказал наркотик через Интернет
Происшествия, 17:49 17 июля 2023
| Фото: media-pravo.info
Год условного лишения свободы получил житель Ишима, заказавший через Интернет наркотик, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Как известно из материалов дела, 9 февраля мужчина, лечившийся в стационаре областного противотуберкулезного диспансера, в состоянии опьянения оформил заказ меткатинона.
Получив координаты, он подобрал наркотик, спрятанный в снегу у столба линии электропередач в куске гипса и положил его к себе в карман куртки. Позже наркотик у мужчины обнаружили полицейские.
В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаивается. Ранее он не был судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.