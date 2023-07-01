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Около 600 миллионов рублей получит Тюменская область на обновление автопарка

Экономика, 18:21 17 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

599 млн рублей получит на обновление автопарка Тюменская область. Это стало возможным за счет специального казначейского кредита. Заявку региона, как и еще из 44 субъектов страны, одобрили на заседании штаба по региональному развитию правительства России.

"На эти средства планируется приобретение 34 новых автобусов отечественного производства большого класса. Они будут обслуживать пассажиров на 17 муниципальных и межмуниципальных маршрутах", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Новые комфортабельные автобусы рассчитаны на 108 пассажиров.

Отметим, что инструмент специального казначейского кредита запущен в текущем году. Он позволяет продолжить программу обновления общественного транспорта, начатую с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Регионы России уже получили более 1 тыс. 80 транспортных средств, в том числе 442 автобуса. Всего до конца 2025 г. планируется поставить порядка 650 автобусов.

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# Александр Моор , общественный транспорт

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