Двух пешеходов сбила Toyota на "зебре" в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека попали под колеса на нерегулируемом пешеходном переходе в Тюмени 17 июля. ДТП произошло вечером на ул. Камчатской, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

53-летнюю женщину и мужчину 25-ти лет, переходивших проезжую часть, сбил автомобиль Toyota. Стаж 37-летнего водителя - 19 лет. Пострадавшие пешеходы получили ушибы и другие травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, почему водитель не предоставил преимущество пешеходам.