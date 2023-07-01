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Двух пешеходов сбила Toyota на "зебре" в Тюмени

Происшествия, 12:24 18 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека попали под колеса на нерегулируемом пешеходном переходе в Тюмени 17 июля. ДТП произошло вечером на ул. Камчатской, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

53-летнюю женщину и мужчину 25-ти лет, переходивших проезжую часть, сбил автомобиль Toyota. Стаж 37-летнего водителя - 19 лет. Пострадавшие пешеходы получили ушибы и другие травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, почему водитель не предоставил преимущество пешеходам.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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