Житель Тюмени обнаружил боевую гранату на своем дачном участке
Происшествия, 15:42 18 июля 2023
| Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области
Боеприпас обнаружил на своем дачном участке житель Тюмени. Прибывшие на место сапёры ОМОН идентифицировали находку как боевую ручную гранату Ф-1 со следами сильной коррозии с взрывателем.
Как отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области, граната длительное время находилась в грунте и могла представлять угрозу безопасности для населения.
Специалисты инженерной службы ОМОН областного управления Росгвардии обследовали боеприпас. С соблюдением необходимых мер безопасности его вывезли на полигон и уничтожили.