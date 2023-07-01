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Житель Тюмени обнаружил боевую гранату на своем дачном участке

Происшествия, 15:42 18 июля 2023

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Боеприпас обнаружил на своем дачном участке житель Тюмени. Прибывшие на место сапёры ОМОН идентифицировали находку как боевую ручную гранату Ф-1 со следами сильной коррозии с взрывателем.

Как отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области, граната длительное время находилась в грунте и могла представлять угрозу безопасности для населения.

Специалисты инженерной службы ОМОН областного управления Росгвардии обследовали боеприпас. С соблюдением необходимых мер безопасности его вывезли на полигон и уничтожили.

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# боеприпасы , граната , Росгвардия по Тюменской области

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