Житель Тюмени обнаружил боевую гранату на своем дачном участке

| Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Боеприпас обнаружил на своем дачном участке житель Тюмени. Прибывшие на место сапёры ОМОН идентифицировали находку как боевую ручную гранату Ф-1 со следами сильной коррозии с взрывателем.

Как отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области, граната длительное время находилась в грунте и могла представлять угрозу безопасности для населения.

Специалисты инженерной службы ОМОН областного управления Росгвардии обследовали боеприпас. С соблюдением необходимых мер безопасности его вывезли на полигон и уничтожили.