Александр Моор вручил жителям Викуловского района региональные награды
Региональные награды вручил губернатор Тюменской области Александр Моор жителям Викуловского района. Торжественная церемония состоялась во время рабочей поездки главы региона в муниципалитет 18 июля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Благодарность губернатора объявлена заведующей ФАПом, фельдшеру Ермаковского фельдшерско-акушерского пункта Викуловской районной больницы Елене Филимоновой, старшему воспитателю Викуловского детского сада "Колосок" Евгении Дериглазовой, учителю Викуловской средней общеобразовательной школы №1 Светлане Микиной.
Также награды вручили главному инженеру ООО "Радиус-агро" Владимиру Григорову, культорганизатору Ермаковского сельского дома культуры Надежде Вычужаниной.