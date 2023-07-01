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Александр Моор вручил жителям Викуловского района региональные награды

Общество, 15:20 18 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Региональные награды вручил губернатор Тюменской области Александр Моор жителям Викуловского района. Торжественная церемония состоялась во время рабочей поездки главы региона в муниципалитет 18 июля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Благодарность губернатора объявлена заведующей ФАПом, фельдшеру Ермаковского фельдшерско-акушерского пункта Викуловской районной больницы Елене Филимоновой, старшему воспитателю Викуловского детского сада "Колосок" Евгении Дериглазовой, учителю Викуловской средней общеобразовательной школы №1 Светлане Микиной.

Также награды вручили главному инженеру ООО "Радиус-агро" Владимиру Григорову, культорганизатору Ермаковского сельского дома культуры Надежде Вычужаниной.

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# Александр Моор , Викуловский район , награды

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