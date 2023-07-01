Трехлетняя девочка на самокате попала под колеса иномарки в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трехлетняя девочка попала под колеса автомобиля на регулируемом пешеходном переходе в Тюмени 18 июля. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Созидателей и Заполярной.

По предварительным данным, бабушка с внучкой переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, девочка ехала на самокате. Ребенка сбил автомобиль Toyota, за рулем находилась 47-летняя местная жительница. Девочка в результате ДТП получила травму.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства происшествия выясняются, инспекторы установят, действительно ли ехала ли водитель на красный сигнал светофора и почему она нарушила ПДД, не пропустив ребенка.