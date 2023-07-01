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Трехлетняя девочка на самокате попала под колеса иномарки в Тюмени

Происшествия, 10:02 19 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трехлетняя девочка попала под колеса автомобиля на регулируемом пешеходном переходе в Тюмени 18 июля. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Созидателей и Заполярной.

По предварительным данным, бабушка с внучкой переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, девочка ехала на самокате. Ребенка сбил автомобиль Toyota, за рулем находилась 47-летняя местная жительница. Девочка в результате ДТП получила травму.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства происшествия выясняются, инспекторы установят, действительно ли ехала ли водитель на красный сигнал светофора и почему она нарушила ПДД, не пропустив ребенка.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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