Трехлетняя девочка на самокате попала под колеса иномарки в Тюмени
Происшествия, 10:02 19 июля 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Трехлетняя девочка попала под колеса автомобиля на регулируемом пешеходном переходе в Тюмени 18 июля. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Созидателей и Заполярной.
По предварительным данным, бабушка с внучкой переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, девочка ехала на самокате. Ребенка сбил автомобиль Toyota, за рулем находилась 47-летняя местная жительница. Девочка в результате ДТП получила травму.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Обстоятельства происшествия выясняются, инспекторы установят, действительно ли ехала ли водитель на красный сигнал светофора и почему она нарушила ПДД, не пропустив ребенка.