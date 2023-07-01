  • 20 июля 202320.07.2023четверг
  • USD91,2046
    EUR102,4441
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер южный

В Тюменской области назвали самые редкие специальности

Общество, 17:21 20 июля 2023

t.me/ntavdaadm | Фото: t.me/ntavdaadm

Самые редкие специальности назвали в Тюменской области. Согласно заявленным вакансиям работодателей на региональном портале “Работа России" в учреждения требуются специалисты пяти уникальных профессий.

В топ вошли: артист оркестра, балетмейстер, сурдолог-оториноларинголог, диктор, ихтиолог.

Отметим, что по данным департамент труда и занятости населения Тюменской области, с начала года за содействием в поиске подходящей работы обратились 16,3 тыс. человек, из которых – 9,3 тыс. трудоустроены.

Более 25 тыс. предложений для соискателей размещены на портале кадрового центра "Работа России" по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# занятость , трудоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 20.07.2023В УФО обсудили реализацию инфраструктурных проектов за счёт бюджетных кредитов
18:16 20.07.2023Более 126 тысяч жителей Тюменской области не могут выехать за границу из-за долгов
17:54 20.07.202321 июля - события дня
17:43 20.07.2023Жителей поселка Ингаир обеспечили чистой водой в Тобольском районе