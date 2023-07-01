В Тюменской области назвали самые редкие специальности

| Фото: t.me/ntavdaadm | Фото: t.me/ntavdaadm

Самые редкие специальности назвали в Тюменской области. Согласно заявленным вакансиям работодателей на региональном портале “Работа России" в учреждения требуются специалисты пяти уникальных профессий.

В топ вошли: артист оркестра, балетмейстер, сурдолог-оториноларинголог, диктор, ихтиолог.

Отметим, что по данным департамент труда и занятости населения Тюменской области, с начала года за содействием в поиске подходящей работы обратились 16,3 тыс. человек, из которых – 9,3 тыс. трудоустроены.

Более 25 тыс. предложений для соискателей размещены на портале кадрового центра "Работа России" по Тюменской области.