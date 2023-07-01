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В Тюмени улицу Первомайскую сделают более привлекательной для туристов

Общество, 17:32 20 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улица Первомайская в Тюмени станет более привлекательной для туристов. Концепцию развития улицы рассмотрели в городской администрации.

Об этом глава города Руслан Кухароук написал в своих соцсетях.

"Специалисты проанализировали все пешеходные трафики между скверами, проект предполагает создание новых функциональных зон и площадок для спокойного отдыха и активного досуга жителей всех возрастов", - рассказал он.

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По мнению Кухарука, в концепции важно учесть и предложения по преобразованию Привокзальной площади, и пожелания представителей бизнеса, работающих на гостевой улице и готовых внести свой вклад в развитие города, создание комфортного и современного пространства.

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