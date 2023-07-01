Жителей поселка Ингаир обеспечили чистой водой в Тобольском районе

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новый блок водоочистки с многоступенчатой системой очистки, где вода обеззараживается ультрафиолетом, установлен в пос. Ингаир. Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своих соцсетях.

Станция водоподготовки была построена в поселке в 1979 году. При поддержке губернатора области Александра Моора удалось обеспечить чистой водой более 7 тыс. селян.

"Построены три водопровода, которые соединили с центральным водозабором Соколовку, Башкову, Ломаеву и Прииртышский. Отремонтировали более 37 километров ветхих водосетей, установили 14 водоочистительных блоков", - добавил Леонид Митрюшкин.

По его словам, остается проблема с подачей воды в с. Абалак. Над ее устранением ведется работа. Планируется подключить село к централизованному водоснабжению.

Также в этом сезоне ведется ремонт линейной части водопровода в Зольниковой, Новоселовой, Овсянниковой, Пушнятской, Юртах Иртышатских, обустраивается колодец общего пользования в Елани.