  • 20 июля 202320.07.2023четверг
  • USD91,2046
    EUR102,4441
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер южный

Жителей поселка Ингаир обеспечили чистой водой в Тобольском районе

Общество, 17:43 20 июля 2023

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новый блок водоочистки с многоступенчатой системой очистки, где вода обеззараживается ультрафиолетом, установлен в пос. Ингаир. Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своих соцсетях.

Станция водоподготовки была построена в поселке в 1979 году. При поддержке губернатора области Александра Моора удалось обеспечить чистой водой более 7 тыс. селян.

"Построены три водопровода, которые соединили с центральным водозабором Соколовку, Башкову, Ломаеву и Прииртышский. Отремонтировали более 37 километров ветхих водосетей, установили 14 водоочистительных блоков", - добавил Леонид Митрюшкин.

По его словам, остается проблема с подачей воды в с. Абалак. Над ее устранением ведется работа. Планируется подключить село к централизованному водоснабжению.

Также в этом сезоне ведется ремонт линейной части водопровода в Зольниковой, Новоселовой, Овсянниковой, Пушнятской, Юртах Иртышатских, обустраивается колодец общего пользования в Елани.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# водопровод , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 20.07.2023В УФО обсудили реализацию инфраструктурных проектов за счёт бюджетных кредитов
18:16 20.07.2023Более 126 тысяч жителей Тюменской области не могут выехать за границу из-за долгов
17:54 20.07.202321 июля - события дня
17:43 20.07.2023Жителей поселка Ингаир обеспечили чистой водой в Тобольском районе