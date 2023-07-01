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У тюменца нашли 2,5 грамма мефедрона

Происшествия, 18:38 20 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три года тюрьмы грозит жителю Тюменского района за хранение синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ППС на ул. Ершова в Тюмени остановили гражданина 1994 г.р для проверки документов. Молодой человек вел себя подозрительно, сбивчиво и противоречиво отвечал на вопросы. Полицейские решили досмотреть тюменца. Они обнаружили у мужчины сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что внутри находилось наркотическое средство "мефедрон", общей массой около 2,5 гр.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по ст. "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы. Фигуранту избпали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# мефедрон , синтетические наркотики , УМВД России по Тюменской области

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