Супруги из Тюменской области отметили 60 лет совместной жизни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Супруги из с. Исетское Тюменской области Валерий Александрович и Васса Созонтьевна Чепасовы прожили вместе 60 лет и отметили бриллиантовую свадьбу.

Мужчина и женщина родились в дер. Миролюбова, которая раньше называлась Одина. Там они жили неподалеку друг от друга. "Жили на одной стороне улицы на расстоянии где-то в пять-шесть домов друг от друга. Дружили", — рассказали супруги.

Сегодня они на пенсии. В молодости Васса Созонтьевна получила педагогическое образование по специальности "Учитель химии, биологии, основ сельского хозяйства". Проработала в школе 11 лет, затем с 1974 года и до выхода на пенсию - врачом-лаборантом в биохимической лаборатории в больнице. Валерий Александрович окончил отделение электрификации Ишимского сельскохозяйственного техникума и свою жизнь связал с энергетикой.

Супруги дружили с десятого класса. "Пять лет, пока я училась, только дружили. Он работал по районам, проводил свет в деревнях. Встречались, когда я была на каникулах, а он в отпуске. Через пять лет, когда я закончила институт, мы поженились. 18 июля был выпускной, через пару дней сыграли свадьбу", — поделилась Васса Чепасова.

Женщина вспоминает, что ее возлюбленный был симпатичным, скромным. Также для нее имело значение, что он из хорошей семьи: мать учительница, отчим работал бухгалтером на молзоводе. Валерий Чепасов сказал, что просто полюбил молодую симпатичную девушку.

В Исетском пара живет с 1965 года. У них есть двое сыновей, которые живут в Тюмени, две внучки и внук, четверо правнуков. На пенсии зимой Васса Чепасова вяжет коврики. Муж летом ухаживает за участком частного дома, косит траву. Раньше они держали хозяйство, в котором были коровы, овцы и козы. Полностью прекратили заниматься содержанием животных год назад — не позволяет возраст. Валерию Александровичу исполнилось уже 84 года, а Вассе Созонтьевне через полтора месяцев будет 83.

Супруги говорят, что они противоположные по характеру люди. "Бывает, можем повздорить друг с другом. Мне кажется, так в любой семье", — говорит мужчина. Васса Чепасова же отмечает, что у нее деревенское воспитание, и мама говорила, что будучи замужем надо терпеть. На вопрос, кто обычно обижается, Валерий Александрович отвечает, что он, говорит, жена бывает ворчливая. "Я порядок люблю, а он вырос в большой семье и не очень соблюдает порядок", — отвечает женщина.

Валерий Александрович благодарен жене за 60 лет, что прожил с ней. "И трудности бывали и прочее. Все прошло, большое ей спасибо", — заключил Валерий Александрович.

Говоря о секрете долгой совместной жизни, мужчина посоветовал уступать друг другу. Должно быть взаимопонимание, убежден он. "Важны взаимное уважение и любовь", — дополнила его жена.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин