Перформанс "Пой – тебе письмо!" пройдет в Тюмени ко дню рождения области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перформанс "Пой – тебе письмо!" впервые пройдет в Тюмени ко дню рождения области, 20 августа. Горожане смогут отправить брендированную открытку из Тюмени в любую точку планеты, но для этого нужно спеть русскую народную или застольную песню. В завершение будет создан арт-объект - карта страны с указанием городов, куда тюменцы напишут письма, отправят открытки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил автор идеи, режиссер, координатор российской национальной премии и фестиваля "Золотая маска" Артем Трифонов из Тюмени.

"Каждый участник может поучаствовать в создании карты России, и отметить на ней город, в котором хочет побывать, бывал или родился в нем. Перформанс пройдет на набережной Туры и площади 400-летия Тюмени. Ожидаем примерно тысячу участников", - рассказал Артём.

Специально для проекта будет создано 1 тыс. тематических открыток. Примерный репертуар, который организаторы готовы услышать от тюменцев, это 25 песен. По словам режиссера, участвовать в перформансе могут жители от 6 до 80 лет, вокальные данные не важны.

"Главная наша задача – это объединить людей, познакомить жителей и гостей региона с брендом Тюменской области. Благодаря этому перформансу, мы сможем наладить межкультурную коммуникацию между людьми и создать новый проект в сфере креативных индустрий, повлиять на формирование креативного класса", - уверен Артём.

Средства на проведение праздничного события выделяет ДНК "Строитель", дополнительное финансирование авторы проекта намерены запросить у регионального департамента культуры.

Вместе с Артёмом Трофимовым над реализацией творческой идеи работает автор и продюсер фестиваля современного танца "И это, по-твоему, искусство?", победитель Вахтанговской премии в области организации театрального дела Полина Вязовая из Томска. 24 июня на набережной Северной Двины они провели перформанс "Пой - тебе письмо". В нем приняли участие 50 жителей и гостей города. Они пели и получили открытки от жителей Тюмени и Томска.

Проект также был представлен на российской креативной неделе в Москве, участвовал в фестивале уличных театров в Архангельске, фестивале креативных индустрий в Новосибирске.

Анжела Лебедева