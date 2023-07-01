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Участники "Кубка будущего" посетили центр робототехники и АСУ Тюменской области

Общество, 14:01 22 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсию по центру робототехники и АСУ Тюменской области провели для участников российского турнира по спортивному программированию "Кубок будущего" 22 июля. В соревнованиях, итоги которых подведут сегодня в ТИУ, участвуют 30 команд из 22 регионов России.

Студентам показали проектную лабораторию, 3D принтеры, рассказали про разработку игр и приложений на платформе Unity, про класс 1С и многое другое.

"Думаю, участникам было интересно не только посоревноваться в своей конкурсной программе, но и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Также они узнали, как работают и чем живут лучшие тюменские IT-компании. Многие ребята находятся еще в процессе выбора своего будущего пути и, возможно, для кого-то это будет отправной точкой для того, чтобы начать интересоваться этой сферой", — рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора тюменского информационного образовательного центра Айдарбек Ережепов.

Параллельно с экскурсией стартовали робототехнические соревнования среди школьников. Они состязались в двух направлениях — "Следование по линии" и "Битва роботов".

В завершение программы состоится круглый стол с участием представителей Минспорта РФ на тему "Актуальные вопросы подготовки ИТ-кадров в контексте спортивного программирования" и мастер-класс по разработке игр и решению практических задач на основе искусственного интеллекта.

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Виктория Макарова

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# программирование , студенты , центр робототехники и автоматизированных систем управления

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