Александр Моор: более половины населенных пунктов Тобольского района обеспечены чистой водой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более половины населенных пунктов Тобольского района обеспечены чистой питьевой водой. Работа по данному направлению продолжается. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам рабочей поездки в муниципалитет 22 июля.

"Задача обеспечить население качественной водой важна. За последние пять лет 25 км мы поменяли в Тобольском районе практически 25 километров сетей. В 2023 году – семь километров", – привел цифры Александр Моор.

Он сказал также, что знает о населенных пунктах, где имеются проблемы с водой. Речь идет о жителях с. Абалак, которые в 2023 году жаловались на объемы воды.

"Это объяснимо: растет потребление воды, а очистные сооружения не справляются. По этой причине при формировании очередного бюджета там будут планировать блочную станцию водоочистки, чтобы обеспечить необходимый объем воды, которую потребляют жители", – добавил глава региона.

Помимо региональных программ в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Тюменской области, в частности, в нескольких районах Тобольска, реализуются большие проекты.

В шести населенных пунктах Ялуторовского района идет замена водопроводных сетей. В Упорово проходит реконструкция водоочистных сооружений и замена сетей.

Инна Пахомова