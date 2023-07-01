Александр Моор: более половины населенных пунктов Тобольского района обеспечены чистой водой
Более половины населенных пунктов Тобольского района обеспечены чистой питьевой водой. Работа по данному направлению продолжается. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам рабочей поездки в муниципалитет 22 июля.
"Задача обеспечить население качественной водой важна. За последние пять лет 25 км мы поменяли в Тобольском районе практически 25 километров сетей. В 2023 году – семь километров", – привел цифры Александр Моор.
Он сказал также, что знает о населенных пунктах, где имеются проблемы с водой. Речь идет о жителях с. Абалак, которые в 2023 году жаловались на объемы воды.
"Это объяснимо: растет потребление воды, а очистные сооружения не справляются. По этой причине при формировании очередного бюджета там будут планировать блочную станцию водоочистки, чтобы обеспечить необходимый объем воды, которую потребляют жители", – добавил глава региона.
Помимо региональных программ в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Тюменской области, в частности, в нескольких районах Тобольска, реализуются большие проекты.
В шести населенных пунктах Ялуторовского района идет замена водопроводных сетей. В Упорово проходит реконструкция водоочистных сооружений и замена сетей.
Инна Пахомова