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Тобольские врачи извлекли осколок кости из черепа 10-летнего ребенка

Общество, 08:42 23 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Операцию по извлечению осколка кости провели врачи областной больницы №3 в Тобольске. 10-летний ребенок получил черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Состояние ребёнка при поступлении было очень тяжелое. Компьютерная томография показала перелом черепа и его осколок, который от удара проник в мозг на несколько сантиметров. Требовалось экстренное оперативное вмешательство.

Операцию провёл нейрохирург ОБ № 3 Гаджимурад Нурудинов. Вмешательство длилось около двух часов. Обеспечив доступ к головному мозгу, хирург методом вымывания, добился того, что отломок, не повредив ткани органа, вышел на поверхность для безопасного извлечения.

Операция прошла успешно и не вызвала осложнений. Мальчик пришёл в сознание уже на следующий день и мог говорить. При этом осколок не нарушил функции мозга и способности маленького пациента. Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

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# врачи , ребенок

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