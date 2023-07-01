В Тюмени стартовал набор в театр танца "Возрождение"

| Фото: дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: дворец творчества и спорта "Пионер"

Театр танца "Возрождение" объявил набор детей от 9 лет и старше с начальной хореографической подготовкой в группы базового и продвинутого уровня. Занятия проходят во дворце творчества и спорта "Пионер", сообщают организаторы.

В программе обучения три танца: народный, классический и современный. Коллектив выступает с концертами, как на сцене "Пионера", так и на лучших площадках города. Также ребята активно участвуют в различных конкурсах. Обучает тюменцев заслуженный работник культуры Вера Кулова.

Подробную информацию можно получить по телефонам 68-93-97 (доб. 132) и 7 (912) 39-40-340.