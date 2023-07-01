Смертельное ДТП с автобусом произошло на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло на 447-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в 4 часа 15 минут 23 июля. Столкнулись Renault Duster и автобус марки Mercedes, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, 27-летний водитель автобуса выехал на встречную полосу. При столкновении 34-летний шофер Renault Duster погиб на месте аварии до приезда скорой помощи.

Водитель автобуса получил незначительные травмы. Кроме него, в транспорте находились сменный водитель, отец и сын. Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение транспортных средств временно ограничено, на месте осуществляется регулировка нарядом ДПС.