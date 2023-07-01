Новый формат экскурсии предлагает Ялуторовский музейный комплекс

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Новый формат экскурсии "Из истории купечества от первого лица" предлагает Ялуторовский музейный комплекс для молодежи. Это не просто рассказ о жизни у ялуторовской знати в XIX веке, это погружение в атмосферу купеческого и торгово-ремесленного города, пишет департамент культуры Тюменской области.

Купчиха Екатерина Гусева поведает о торговых делах, ремеслах и ярмарках Ялуторовского округа, расскажет о своем житье-бытье: как строит мельницу, воспитывает дочерей и сына, участвует в общественной жизни города. Также во время экскурсии посетители узнают о женской и мужской моде начала XX века, примут участие в играх и развлечениях, популярных в купеческих домах Сибири.

Экскурсии проводятся в музее "Торговые ряды" по предварительной заявке со вторника по воскресенье. Приобрести билеты по "Пушкинской карте" можно на сайте. Телефоны для справок: 8 (34535) 3-27-50, 2-01-94.