200 тыс. человек посетили иммерсивный проект "Пропавшие в кинохронике", открытый на Ленфильме

| Фото: https://newizv.ru/ | Фото: https://newizv.ru/

200 тыс. человек посетили выставочный проект "Пропавшие в кинохронике", открытый в 2022 году на студии "Ленфильм".

Как сообщают "Новые известия", это иммерсивная выставка, посетитель не отгорожен от экспозиции стеклом или барьером, а оказывается в самом центре, буквально идет через декорации. Это позволяет человеку почувствовать себя участником представленного сюжета. Посетители проходят через места боев, госпиталь, бомбоубежище, заводской цех, помещение киностудии, слушая рассказы от имени персонажей этой своеобразной диорамы. Все залы объединяет то, что это эпизоды Великой Отечественной войны, подсмотренные и запечатленные военными корреспондентами, которые сохраняли для потомков память об ужасах этого времени и подвиге народа, который выстоял несмотря ни на что.

Инсталляция создана творческой мастерской "Невский баталист" совместно с киностудией "Ленфильм". Художники в мельчайших деталях восстановили быт и атрибутику военного времени. Оружие, техника, форма — все это можно разглядывать часами, удивляясь и выстроенным мизансценам и вниманию авторов к каждой мелочи.

"Экспозиция многослойная, она построена так, чтобы было интересно посетителям с разным уровнем подготовки, — говорит координатор творческой мастерской „Невский баталист" Маргарита Попова. — Конечно, наша основная аудитория — это дети. К нам приходят семьи, записываются классы, приезжают группы школьников из других городов. Многие совмещают посещение экспозиции „Пропавшие в кинохронике“ вместе с экскурсией по киностудии "Ленфильм".

По словам генерального директора киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков, проект "Невского баталиста" очень важен и для самой студии, которая в последние годы выходит из небытия: павильоны снова заняты под съемки, реставрируются исторические объекты, выходят новые фильмы.