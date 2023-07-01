В Мировом океане обнаружили существо, жившее до исчезновения динозавров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученые, работавшие на зоологической станции в Неаполе (Италия) обнаружили в океане медузу Turritopsis dohrnii, которая может жить вечно. Об открытии зоологи сообщили в журнале The Biologist, пишет "Газета.ru".

Исследователи отметили, что некоторые представители вида живы уже около 66 млн лет — они родились еще до исчезновения динозавров. Авторы изучили животное и пришли к выводу, что медуза может стареть в обратном направлении. Когда она становится слишком старой или получает повреждения, медуза откатывается к стадии полипа и затем растет заново. Для этого она поглощает свои щупальца и превращается в скопление недифференцированных клеток на морском дне.

Зоологи смогли повторить этот цикл в лабораторных условиях: животные возвращались к стадии полипа до 10 раз за два года. В ходе исследований ученые смогли выявить больше тысячи генов, связанных со старением и восстановлением ДНК. Дальнейший генетический анализ поможет пролить свет на клеточные механизмы, лежащие в основе вечной жизни.