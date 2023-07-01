Тюменка разрабатывает биологическую альтернативу химическим пестицидам

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Биологическую альтернативу химическим пестицидам разрабатывает молодой ученый лаборатории антимикробной резистентности Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Дарья Пошвина. На исследование "Биотехнологический потенциал макролактина – антимикробного метаболита Bacillus velezensis для защиты растений от фитопатогенных бактерий" тюменка получила грант Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда.

Дарья Пошвина с коллегами изучают биологические свойства антимикробных веществ штамма Bacillus velezensis X-Bio-1 в аспекте возможного использования их в качестве биопрепаратов для защиты растений от фитопатогенных организмов. Этот штамм, проявляющий выраженную антимикробную активность в отношении фитопатогенных бактерий, выделен из почвы, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Почвенные микроорганизмы – богатый источник биоразнообразия с большим потенциалом для разработки биопестицидов, так как они получены из микроорганизмов резидентной почвенной микрофлоры, и, в отличие от синтетических пестицидов, менее токсичны и влияют на меньшее количество нецелевых организмов. Кроме того, они эффективны в небольших количествах и биоразлагаемы, что позволяет решить проблему загрязнения окружающей среды.

Коллектив уже изучил совокупность биологических характеристик антимикробного препарата, продуцируемого штаммом, включая спектр антимикробной активности, механизм его действия на фитопатогенные бактерии, фито- и цитотоксичность, а также влияние антибиотика на почвенный микробиом и профиль генов устойчивости к антибиотикам.

Полученные данные внесут значительный вклад в понимание фундаментальных принципов создания нового поколения эффективных и безопасных средств защиты растений. Также они могут найти применение в разработке новых отечественных средств защиты сельскохозяйственных растений, поскольку вектор направленности социально-экологической политики агропромышленного комплекса России сегодня меняется в сторону экологизации и стимулирования биодинамических и органических систем земледелия.

Тема проекта молодого учёного соответствует научному приоритету "Биобезопасность человека, животных и растений" Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня, а также задачам стратегического проекта "Биобезопасный мир" Программы стратегического развития "Приоритет-2030", в которой принимает участие ТюмГУ.