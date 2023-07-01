  • 26 июля 202326.07.2023среда
  • USD90,0945
    EUR99,6918
  • В Тюмени 25..27 С 5 м/с ветер западный

Главные новости ИА «Тюменская линия» t.me/tlinia

142 тыс. кв. метров аварийного жилья расселили в Тюменской области

Общество, 15:43 26 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

142 тыс. кв. м аварийного жилья расселили в Тюменской области по данным на 25 июля. Это 98% от общего объема, включенного в региональную программу нацпроекта "Жильё и городская среда". Благодаря ее реализации в новые дома переехали уже 8,84 тыс. человек, сообщает Главное управление строительства региона.

До конца 2023 года планируется расселить еще чуть более 200 тюменцев. Таким образом, план программы переселения из аварийного жилья в регионе будет выполнен.

Напомним, программа стартовала в 2019 году. В нее были включены 145,41 тыс. кв. метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

На следующие пять лет будет сформирована еще одна аналогичная программа. В нее войдут дома, признанные аварийными до 1 января 2022 года. Планируется расселить почти 113 тыс. кв. метров. В результате жилищные условия улучшат более 6 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# аварийное жилье , расселение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 26.07.2023Медаль "За отвагу" вручили тюменцу на передовой
15:43 26.07.2023142 тыс. кв. метров аварийного жилья расселили в Тюменской области
15:21 26.07.2023Карту ассоциаций с Тюменью составят горожане на улице Дзержинского
15:21 26.07.2023Тюменский "Градостроитель" применяет в реабилитации 70 единиц современного оборудования