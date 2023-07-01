142 тыс. кв. метров аварийного жилья расселили в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

142 тыс. кв. м аварийного жилья расселили в Тюменской области по данным на 25 июля. Это 98% от общего объема, включенного в региональную программу нацпроекта "Жильё и городская среда". Благодаря ее реализации в новые дома переехали уже 8,84 тыс. человек, сообщает Главное управление строительства региона.

До конца 2023 года планируется расселить еще чуть более 200 тюменцев. Таким образом, план программы переселения из аварийного жилья в регионе будет выполнен.

Напомним, программа стартовала в 2019 году. В нее были включены 145,41 тыс. кв. метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

На следующие пять лет будет сформирована еще одна аналогичная программа. В нее войдут дома, признанные аварийными до 1 января 2022 года. Планируется расселить почти 113 тыс. кв. метров. В результате жилищные условия улучшат более 6 тысяч человек.