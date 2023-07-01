Тюменский "Градостроитель" применяет в реабилитации 70 единиц современного оборудования

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 единиц, в том числе три высокотехнологичного оборудования, применяют специалисты Тюменского областного лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель".

2 тыс. 961 человек получили помощь в восстановлении за первое полугодие. Из них 302 – с заболеваниями центральной нервной системы, 699 – опорно-двигательного аппарата. Эффект от реабилитации существенно увеличился благодаря применению технологических новинок.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила главный врач ОЛРЦ "Градостроитель", главный внештатный специалист по неврологии и медицинской реабилитации Тюменской области Людмила Барсукова во время пресс-тура в учреждение 26 июля.

"Всего по федеральной программе "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2022 году было выделено 300 миллионов рублей. Половина предназначалась для Тюменской области. При этом в реализации программы участвовало и региональное правительство. Реабилитации уделяется большое внимание. Благодаря ей снижается ряд социальных проблем, в частности, инвалидизации и смертности. Ежегодно в Тюменской области оснащаются по пять медицинских организаций, занятых реабилитацией пациентов", - уточнила Барсукова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большинство новейшего оборудования предназначается для пациентов с нарушениями центральной нервной системы, мозгового кровообращения, опорно-двигательного аппарата, психологической реабилитации. В частности, сотрудники центра используют роботы-тренажеры, экзоскелет, установки с магнитно-резонансными частотами с ПО, антигравитационную велодорожку, систему виртуальной реальности "Нирвана" и другое.

Напомним, "Градостроитель" с февраля 2020 года по декабрь 2021 года занимался ковидными больными, здесь был моногоспиталь. К прежней деятельности сотрудники учреждения вернулись с начала 2022 года. В числе тех, кто получает путевки в центр, до сих пор есть пережившие коронавирусную инфекцию.

"Когда началась коронавирусная инфекция, мы брали очень сложных больных, практически из реанимации. Это были и пациенты кислородозависящие. У нас до сих пор есть кислород на первом и втором этажах. Сегодня поступил пациент, который находится на ИВЛ. Нас очень многому научил ковид. У нас загруженность круглый год. После пандемии мы запускались медленно, а сейчас у нас весь коечный фонд используется", - рассказала главный врач ОЛРЦ "Градостроитель".

Применение мульдисциплинарного подхода к каждому пациенту - уникальность центра. Здесь работают три таких группы.

Анжела Лебедева