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От тюменских предпринимателей ждут предложений по улучшению инвестклимата

Общество, 17:38 26 июля 2023

Предприниматели могут направить предложения на Совет по улучшению инвестиционного климата, который состоится 2 августа. Заседание пройдет онлайн на сайте органов власти Тюменской области в 15 часов 30 минут.

Как сообщает информационный центр правительства региона, на встрече обсудят итоги национального рейтинга состояния ивестклимата 2023 года, внедрение регионального инвестиционного стандарта в области, а также презентацию проектного офиса по привлечению инвесторов.

Участниками заседания станут руководители отраслевых департаментов и инфраструктуры поддержки предпринимательства, главы муниципальных образований, представители бизнеса и деловых объединений под председательством Александра Моора.

Предложения и вопросы к Совету можно направить до 31 июля на электронную почту: averina@obl72.ru.

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# инвестклимат , предприниматели

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