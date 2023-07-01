Комиксы по книге Анны Неркаги "Анико из рода Ного" подарят отдыхающим в Тюмени ямальским детям

| Фото: из архива Полины Сайфуллиной | Фото: из архива Полины Сайфуллиной

Экземпляры графического романа по книге Анны Неркаги "Аника из рода Ного" направят во все детские оздоровительные лагеря Тюменской области и Краснодарского края, где будут отдыхать ямальские ребята, сообщает Тюменская облдума.

Подростки из Салехарда, Нового Уренгоя, Муравленко, Ноябрьска, других муниципалитетов Ямала могут не только отдохнуть в оздоровительном лагере "Серебряный бор", погулять на свежем воздухе, но и получить новые навыки и знания в период летних каникул.

Напомним, над проектом с марта 2022 до марта 2023 года работала тюменская художница Полина Сайфуллина. Процесс был напряженным. Поскольку это графический роман, надо было как можно более подробно показать культурные особенности, не ошибиться в деталях, отметила мастер. Книгу издали в мае 2023 года.

С работой над графикой и комиксами тюменка столкнулась впервые. Жанр графического романа выбрали, чтобы зацепить молодежную аудиторию.

Возрастное ограничение: 12+.