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Тюменские изобретатели могут побороться за всероссийскую премию

Общество, 08:28 31 июля 2023

duma72.ru | Фото: duma72.ru

Побороться за всероссийскую премию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) предлагают жителям Тюменской области. Региональный отбор продлится до конца сентября, сообщает областной департамент информатизации.

Участники премии должны подтвердить права интеллектуальной собственности на предоставляемые ими разработки и изобретения. По итогам отбора тюменские эксперты выберут десять лучших проектов, которые представят регион на федеральном этапе премии. Он продлится до 15 октября.

Финалисты расскажут о своих проектах на Российской промышленной неделе, которая состоится в Москве с 23 по 26 октября.

Премия ВОИР — это уникальная возможность представить творческие достижения на федеральном уровне и получить признание за вклад в развитие научно-технического прогресса в России. Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке.

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# изобретения , конкурсы

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