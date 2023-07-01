В трех поединках подряд на турнире RCC 16 победили тюменцы

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Турнир RCC 16 стартовал в СК "Центральный" в Тюмени в преддверии Дня города, 28 июля. Он проходит по правилам кикбоксинга и MMA. В трех первых боях победы одержали тюменцы.

В первом поединке сошлись кикбоксер из Турции Ахмет Килич и боец из Тюмени Эдуард Сайк, представляющий Екатеринбург. Им предстояла трехраундовая встреча в категории до 80 кг. Уроженец Тюмени одержал уверенную победу за полтора раунда.

Килич активно начал поединок, стал сокращать дистанцию и взрываться атаками. Эдуард выдержал стартовый натиск и забрал инициативу себе.

"Все было нормально, под моим контролем. Дальше вы все видели сами. Пара набегов противника были успешными, но я отлично выполнил свою работу. То, что я готовил, то и проходило. Жду предложения от лиги. Дальше только вперед. В этой лиге мы боксируем в первый раз. Я думаю, у нас большое будущее здесь. Я готов неделю отдохнуть и готовится к ближайшим турнирам", – сказал тюменец после боя.

Во втором поединке сошлись представители смешанных единоборств – тюменец Имам Ибрагимов и Чингиз Минязев из Екатеринбурга. Тюменский спортсмен пережил тяжелейший нокдаун и "задушил" противника за шесть секунд до конца первого раунда.

После разменов лоу-киками Минязев пошел в атаку, здорово пробил локтем, исполнил эффектную "вертушку", а затем буквально срубил Ибрагимова своей атакой. Казалось, что Имам не сможет продолжить бой. Чингиз бросился добивать своего соперника, но Ибрагимов сумел спастись в партере и выиграть время на восстановление. В середине раунда Имам и вовсе сумел занять атакующую позицию в борьбе и две минуты работал первым номером в партере. На последней минуте Имам забрал спину соперника и стал выходить на удушающий. За шесть секунд до конца Ибрагимов все же заставил соперника сдаться и совершил невероятный камбэк.

Имам признался, что впервые выступает на такой большой площадке, но волнения нет. "Чувствовал себя хорошо, уверенно. Когда зашел в большую клетку, чуть потерял дистанцию. Сначала все пошло не по плану, начал пропускать. Но как только бой перешел в борьбу, я почувствовал себя лучше. Результатом в целом доволен. Если лига предложит мне еще один бой, я с радостью пойду", – поделился спортсмен.

В третьей встрече 18-летний Евгений Марков дважды отправил соперника Николая Белова в нокдаун на RCC 16. Кикбоксерам Николаю Белову и Евгению Маркову предстоял трехраундовый бой в полулегком весе.

Евгений Марков активно начал поединок, работал с дистанции, бил быстро и мощно и в одном эпизоде рубанул Белова хай-киком. Николай оказался в нокдауне, но через паузу сумел продолжить бой. Евгений почувствовал уверенность в своих силах и до конца раунда буквально избивал своего соперника, у Белова мало что получалось.

Во втором раунде темп поединка чуть снизился, Белов стал отвечать на атаки соперника. Марков по-прежнему пытался действовать первым номером, но было это уже не так активно, как в начальном раунде. Лишь под конец трехминутки Марков активизировался и еще раз отправил соперника в нокдаун. Белов вновь смог продолжить бой, после чего прозвучал гонг.

Евгений пытался финишировать соперника и в третьем раунде. Уже на первой минуте Белов дважды оказался на полу, правда, нокдауны не были отсчитаны. Марков до самого финального гонга действовал первым номером и одержал победу единогласным решением судей.

"Все хорошо. Мне нравится этот стиль игры на публику. Я кайфую от того, что все эти люди пришли поддержать меня", – сказал молодой тюменский спортсмен.

Отметим, в этот вечер зрителям предложат 13 поединков. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова