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Тюменцы могут отправить поздравительные открытки со Дня города

Общество, 10:41 29 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В рамках акции "Из Тюмени с любовью" в честь 437-летия Тюмени все желающие смогут бесплатно отправить открытки с видами города своим друзьям и близким. Специальный почтовый пункт начнет работу в Арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени в 12 часов.

Организаторы разработали шесть видовых открыток с изображениями знаковых архитектурных и арт-объектов столицы региона.

Открытки можно получить в специальном пункте Почты России, подписать и опустить в установленный здесь же почтовый ящик.

Сотрудники Почты помогут быстро найти индекс получателя и правильно заполнить адресные строки. Открытки также украсит оттиск художественного почтового штемпеля с надписью "Посткроссинг", пишет Мегатюмень.

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# День города , открытки , Почта России

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