В Сладковском районе на пожаре в частном доме погиб человек

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб на пожаре в поселке Маслянский Сладковского района. Здесь на ул. Кустарная горел жилой дом и хозяйственные постройки, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в шестом часу вечера 29 июля. Для его ликвидации привлекались три единицы техники, 10 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

По предварительной версии, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.