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В Сладковском районе на пожаре в частном доме погиб человек

Происшествия, 09:32 30 июля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб на пожаре в поселке Маслянский Сладковского района. Здесь на ул. Кустарная горел жилой дом и хозяйственные постройки, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в шестом часу вечера 29 июля. Для его ликвидации привлекались три единицы техники, 10 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

По предварительной версии, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

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