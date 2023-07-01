В Сладковском районе на пожаре в частном доме погиб человек
Происшествия, 09:32 30 июля 2023
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Один человек погиб на пожаре в поселке Маслянский Сладковского района. Здесь на ул. Кустарная горел жилой дом и хозяйственные постройки, сообщает МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о пожаре поступило в шестом часу вечера 29 июля. Для его ликвидации привлекались три единицы техники, 10 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.
По предварительной версии, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.