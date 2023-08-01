Тюменцев приглашают на исторические экскурсии по улице Холодильной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Узнать историю ул. Холодильной могут жители Тюмени на экскурсиях. Продолжительность маршрута — четыре километра, для удобства он разделен на три части.

Об этом ИА "Тюменская линия" сообщил краевед, редактор библиотеки истории города имени Текутьева Дмитрий Падерин.

"Это не туристический проект, это экскурсии для людей, которые живут в Тюмени. На улице Холодильной, бывшей Односторонке к мельнице, нет объектов историко-культурного наследия, но есть история, которой нужно делиться. Эта улица преображается у нас на глазах, буквально через год-два она будет выглядеть совершенно иначе. Мы можем увидеть последние дни жизни некоторых достопримечательностей, например, деревянных домов", — рассказал он.

Уже прошла экскурсия по первой части маршрута — от начала ул. Холодильной до ее пересечения с ул. 50 лет Октября. Тюменцы узнали о том, кто в прошлые времена населял район Сараев, Табора. Известно, что до революции по одну сторону Банного Лога строились бараки для холерных больных. В эти местах селились некоторые беглые каторжане. В середине прошлого века здесь строили жилье для работников судостроительного завода. Тесно связаны эти месты и с историей завода АТЭ.

"Вторая часть маршрута — участок Холодильной от улицы 50 лет Октября до улицы Республики, которая завершается Сибирским трактом. Третья часть — сам "Холодильник". В конце мы узнаем, почему улица так называется. Это достаточно редкое название улицы, я встречал такое же только в Новосибирске", — поясняет Дмитрий Падерин.

Вторая часть экскурсии состоится 3 августа, место встречи — ул. Холодильная, 54, на перекрестке с ул. 50 лет Октября, третья, финальная часть, запланирована на 4 августа, сбор на Текутьевском бульваре. Начало — в 13 часов.

В планах сделать экскурсию постоянной, следить за анонсами можно в группе Текутьевки ВКонтакте.

Влада Нерадовская