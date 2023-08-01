15 жителей Тюменской области прошли во второй этап конкурса "Гений - это ты!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35 жителей из Ишима, Ялуторовска, Тюменского и Омутинского районов подали заявку на конкурс "Гений — это ты!", 15 из них перешли во второй этап.

Участники подготовили и направили на конкурс творческие задания. 7 августа объявят результаты этого этапа, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Отметим, 100 победителей смогут бесплатно пройти курсы по одному из направлений креативных индустрий: менеджмент проектов в сфере культуры; дизайн сайтов; маркетинг в социальных сетях; основы программирования на Python.