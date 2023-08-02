Ямальцы предпочитают на пенсии жить в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Валерий и Галина Кашины приехали в Тюмень из Салехарда в 2005 году. Когда дело подходило к пенсии, стали задумываться, какой город выбрать для дальнейшей жизни. Москве и Санкт-Петербургу, южным курортным городам предпочли Тюмень. На ту пору она уже стала для них родной. Много командировок было у Кашиных в этот город.

"Мы хорошо помним старую Тюмень, кода в ней было 300 тысяч населения. Сейчас в городе видно, что руководство заботится о жителях. В нашем микрорайоне в четырех дворах идут ремонты площадок. Везде скверы, места отдыха, озеленение. Новые микрорайоны красивые, яркие. Дорожная обстановка, а я как водитель оцениваю развязки и качество дорог. Мы на первом месте в этом плане. Качество жизни в Тюмени высокое. Многие ямальцы выбирают для жизни Тюмень. Сейчас время Тюмени. Нам кажется, что процентов 20 населения города – северяне", - рассказал ИА "Тюменская линия" Валерий Кашин.

Глава семьи родился в 1941 году в ямальской Аксарке. В 23 года попал на работу в салехардскую "Контору связи". Работал на радиоузле монтером и параллельно заочно учился в Новосибирском институте электросвязи. На работе и встретил свою будущую спутницу жизни. Говорит, приметил сразу же девушку в зеленом пальто с длинной косой.

Галина Кашина родилась в Талице Свердловской области в 1946 году. Отец был лесником, вспоминает она, поэтому приходилось до школы ходить пять километров туда и обратно.

"В Салехарде на ту пору уже жили старший брат и сестра. Брату стало меня жалко, вот он и забрал к себе. Я окончила вечернюю школу, техникум. Потом Валерий уговорил выйти замуж. Уже в замужестве окончила институт", - говорит Галина Кашина.

Супруги Кашины проработали в одной организации по 40 лет. Галина, активистка и спортсменка, сделала хорошую карьеру. На пенсию уходила с поста руководителя Роспечати ЯНАО.

Они объездили много городов и стран. Но вот уже 18 лет живут в Тюмени и ни разу об этом не пожалели. Тем более что дети – дочери Елена и Оксана - со своими детьми тоже выбрали этот город для жизни.

"Нам нравится город, он прекрасный. Мы не жалеем о том, что выбрали его в качестве пристанища. И здесь есть ямальское землячество большое. Мы сейчас активно в нем участвуем. Северяне стараются держаться локтя земляка", - подчеркнул Валерий.

Галина любит встречаться с одноклассниками, их тоже из Талицы много перебралось в Тюмень. Также много времени они проводят, общаясь с земляками-ямальцами.

Кашины отмечают, что благодаря активной позиции правительства Тюменской области, реализации программы "Сотрудничество" в Тюмени строятся целые микрорайоны, в которых ямальцы живут дружно в современных, комфортных условиях.

Анжела Лебедева