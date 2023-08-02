Тюменца задержали за пьяную езду в поселке Винзили

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инспекторы ДПС остановили пьяного жителя Тюмени, который сел за руль в п. Винзили, в ночь на 2 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Показания алкотестера 21-летнего водителя отечественного автомобиля составили 1,09 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек ехал в магазин за сигаретами, а до этого он пил крепкое пиво. В отношении нарушителя составлен административный материал.