Тюменца задержали за пьяную езду в поселке Винзили
Происшествия, 17:37 02 августа 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Инспекторы ДПС остановили пьяного жителя Тюмени, который сел за руль в п. Винзили, в ночь на 2 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Показания алкотестера 21-летнего водителя отечественного автомобиля составили 1,09 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек ехал в магазин за сигаретами, а до этого он пил крепкое пиво. В отношении нарушителя составлен административный материал.