  • 4 августа 20234.08.2023пятница
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном - t.me/tlinia

100 школьников из России и зарубежья примут участие в международной школе ТюмГУ

Общество, 08:32 04 августа 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

100 школьников 8-11 классов из 13 регионов России, Вьетнама, Сирии, Египта, Колумбии и Судана примут участие в международной школе Zero Carbon, которую впервые проведет ТюмГУ с 7 по 17 августа. Участников ждут лекции, практические занятия, экскурсии и мастер-классы, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В программу школы включены научно-популярные лекции от ведущих экспертов. Практические занятия пройдут на базе лабораторий Института X-BIO ТюмГУ с привлечением приглашенных экспертов МФТИ и МГУ. Выездные мастер-классы будут организованы на карбоновом полигоне ТюмГУ на озере Кучак.

Для школьников также проведут образовательные экскурсии на тепличное хозяйство и промышленное производство для изучения реализации экологической политики и применения низкоуглеродных технологий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# карбоновый полигон , международная школа , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:38 04.08.2023Тобольск присоединится к всероссийскому фестивалю "Ночь заводов"
10:27 04.08.2023Фестиваль "Книжный маяк России" призван приучить тюменцев читать от 12 книг в год
10:16 04.08.2023В выходные в Тюменской области пройдут кратковременные дожди
10:05 04.08.2023Прочитать стихи, спеть песню или рассказать истории смогут тюменцы на творческом вечере "Голос молодежи"