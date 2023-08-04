100 школьников из России и зарубежья примут участие в международной школе ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

100 школьников 8-11 классов из 13 регионов России, Вьетнама, Сирии, Египта, Колумбии и Судана примут участие в международной школе Zero Carbon, которую впервые проведет ТюмГУ с 7 по 17 августа. Участников ждут лекции, практические занятия, экскурсии и мастер-классы, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В программу школы включены научно-популярные лекции от ведущих экспертов. Практические занятия пройдут на базе лабораторий Института X-BIO ТюмГУ с привлечением приглашенных экспертов МФТИ и МГУ. Выездные мастер-классы будут организованы на карбоновом полигоне ТюмГУ на озере Кучак.

Для школьников также проведут образовательные экскурсии на тепличное хозяйство и промышленное производство для изучения реализации экологической политики и применения низкоуглеродных технологий.