Дети-участники акции "Поезд героев" провели день в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дети-участники Всероссийской акции "Поезд героев" ознакомились с достопримечательностями Тюмени 3 августа.

"В поезде разместились сто ребят, которые достигли наивысших результатов в учебе, спорте, сфере культуры и науки. Это 50 детей из Донецкой и Луганской народных республик и столько же из регионов Сибирского федерального округа и Дальнего Востока. Мы успели посмотреть Тюмень. Нас в первую очередь впечатлили тепло и душевный прием. Здесь отдельные слова благодарности хочется сказать губернатору Тюменской области Александру Викторовичу Моору и всей команде, которая занималась организацией нашей встречи", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор Всероссийского проекта "Герои с нашего двора" Александр Борматов.

По его словам, программа, которую подготовили в городе для молодого поколения была насыщенной. Гостей порадовало знакомство с достопримечательностями областной столицы, историческими фактами. Также было уделено внимание направлениями спорта, образования и культуры. Ребята разделилсь на три группы и каждый мог попробовать свои силы по своему направлению, пообщаться со сверстниками.

Состав прибыл на железнодорожный вокзал утром 3 августа. В 16 часов у мультицентра "Контора пароходства" подростки представили концерт для местных жителей. Здесь их так же сопровождали местные волонтеры. Руководитель регионального штаба #МыВместе Анастасия Баканова отметила, что ребята побывали во Дворце творчества и спорта "Пионер", Центре туризма и краеведения, детском технопарке "Кванториум", легкоатлетическом манеже, на обзорной экскурсии по Тюмени, в экопарке Затюменский и на улице Дзержинского.

Воспитанник кадетского корпуса им. Александра Захарченко Рафик Султанов рассказал, что он выехал с остальными ребятами из Донецка 27 июля. 1 августа они отправились из Новосибирска уже на "Поезде героев". "Вчера были в Омске. Сегодня в Тюмени побывали на экскурсии по городу, в "Кванториуме". У нас ни минуты свободного времени, все время чем-то заняты. Несмотря на то, что мы из разных регионов, мы уже со многими подружились, общаемся, делимся впечатлениями", — рассказал житель Донецка.

Рафик Султанов рассказал о волонтерской группе "Единичка", которая действует при его кадетском корпусе. Школьники шьют одежду для военнослужащих, собирают гуманитарную помощь для фронтовиков. Рафик Султанов уже определился со своей будущей профессией, он хочет посвятить свою жизнь служению Отечеству.

Идея запустить "Поезд героев" совместно с Российскими железными дорогами появилась, чтобы поддержать Всероссийский проект "Герои с нашего двора", который зародился в Новосибирске в 2017 году, добавил его автор Александр Борматов. "Проект "Герои с нашего двора" призван рассказать о наиболее талантливых и ярких детях из области спорта, культуры, науки, образования, о тех, кто спасли жизни других людей. Вот уже шесть лет инициатива представлена в 33 регионах страны. Используем разные формы донесения информации о ребятах. Например, баннеры наружной рекламы, с которых на прохожих смотрит талантливый ребенок в медалях и рассказывает о своих достижениях. Проект не просто называется "Герои с нашего двора". Герой — потому что он достиг наивысших результатов в своем направлении. А "с нашего двора" — потому что это обычные дети, которые живут рядом с нами. Помимо того, что мы информируем о таких детях, организуем добрые мероприятия, концерты. На днях запустили новую акцию "Поезд героев", — поделился автор Всероссийской акции "Герои с нашего двора".

Отметим, акция "Поезд Героев" охватывает восемь городов: Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов и Волгоград. Конечная точка выбрана не случайно. В 2023 году отмечается 80-летний юбилей Сталинградской битвы.

Инна Пахомова