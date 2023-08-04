История Тюменской городской думы: времена Екатерины II

4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru

Городское собрание было первичным органом сословного управления Тюмени и послужило прообразом будущих органов городского самоуправления. 21 апреля 1785 года императрица Екатерина II подписала законодательный акт, известный как "Грамота на право и выгоды городам Российской империи", регламентирующий правовой статус "городских обывателей".

Тогда же был утвержден и герб Тюмени, на котором была изображена "в синем поле серебряная река с плывущим по ней натурального цвета, с золотой мачтой судном, называемым досчаником, в знак того, что от сего города начинается плавание по рекам сибирским".

"Жалованная грамота городам" была продолжением екатерининских реформ местных органов власти, которая определила в дальнейшем систему управления в городах. Она закрепила также сословную структуру населения города, разделив его на шесть разрядов, наделенных различными правами. Жители города избирали орган самоуправления — общую городскую думу, а также городского голову и судей.

По екатерининской "жалованной грамоте" все население Тюмени (6 тыс. 593 человека согласно ревизии (переписи населения) 1763 года) и подразделялось на шесть разрядов, имевших различные права и обязанности. К первому разряду относились домовладельцы и землевладельцы, ко второму – купечество, к третьему относились ремесленники, каковых по данным все той же ревизии насчитывалось в городе 317 человек.

К четвертому разряду были причислены проживающие в городе иностранцы и иногородние, к пятому относили торговцев и предпринимателей с объявленным капиталом более пяти тысяч рублей, а также городских чиновников и "ученых людей".

Шестой разряд составляли "посадские люди, кои…промыслом, рукоделием или работой кормятся в том городе". Вместе с ремесленниками их называли мещанами.

Правом избирать и быть избранными обладали лица, достигшие 25-летнего возраста и имевшие годовой доход не менее 50 рублей ассигнациями. Городское собрание избирало городского голову, судей сословных судов, заседателей от городских сословий в общие и сословные учреждения.

Кроме того, собрание выбирало распорядительный орган – общую городскую думу, которая, в свою очередь, избирала исполнительный орган – шестигласную думу. Наряду с общими сословными органами были созданы ремесленные и мещанские управы. Они занимались исключительно делами своего сословия.

Процесс формирования в Тюмени общей городской думы и ее постоянно действующего органа – шестигласной думы продолжался до середины 1790 года. Впервые общая городская Тюменская дума собралась 4 августа, а заседание избранной шестигласной думы состоялось 6 сентября 1790 года. В шестигласную думу входили городской голова, являющийся ее председателем и по одному гласному (то есть, депутату) от каждого разряда (сословия).

Вся деятельность городских дум (общей и шестигласной) находилась под контролем Тобольского губернатора, который утверждал также городского голову.