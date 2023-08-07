История Тюменской городской думы: Александр II и "Городовое положение"

| 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru | 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru

Формы и методы городского самоуправления, существовавшие в Российской империи к середине XIX века, потребовали модернизации. В том числе, необходимо было усовершенствовать и созданную в Тюмени структуру городского сословного самоуправления.

16 июня 1870 года император Александр II в рамках городской реформы, изменившей принципы городского самоуправления и повысившей возможности населения контролировать и развивать свое городское хозяйство, утвердил "Городовое положение".

В соответствии с этим документом, к ведению органов городского общественного управления относились хозяйственные вопросы: благоустройство, содержание и улучшение инфраструктуры, продовольственное обеспечение, противопожарные меры, здравоохранение, народное образование, устройство пристаней, бирж и кредитных учреждений и т.п. Надзор за деятельностью этих органов доверялся губернатору.

В 509 городах, включая Тюмень, вводились избираемые на четыре года городские думы. Городские думы избирали на тот же срок постоянно действующие исполнительные органы – городские управы в составе городского головы, его заместителя и нескольких членов.

Городской голова при этом был и председателем городской думы, и городской управы. В крупных губернских городах голова утверждался министром внутренних дел, а в уездных городах, таких как Тюмень, – губернатором.

Для контроля за городским самоуправлением под председательством губернатора создавались губернские присутствия по городским делам.

Право голоса новое "Городовое положение" давало горожанам, состоявшим в русском подданстве, владевшим недвижимостью в пределах города или содержавшим торгово-промышленное заведение независимо от сословия.

В Тюмени по новым правилам Дума была избрана в 1872 году. В это время в городе насчитывалось 2 тыс. 115 жителей, имевших право голоса. Фактически участвовали в выборах 301 человек или 14 процентов избирателей. В думу было избрано 72 гласных (депутатов). В городскую управу вошли 10 человек.

Ведущую роль в Тюменской городской думе играли, как писал один из претендентов на должность городского головы, "три влиятельные партии – пароходчики, кожевенные заводчики и виноторговцы.

Число гласных в думе Тюмени в разные годы колебалось от 25 до 35 человек, некоторые из них избирались неоднократно.

На выборах 1880 года избиратели подразделялись на три разряда. В первый разряд входили купцы 1-й гильдии и владельцы крупных недвижимых имений. Их в Тюмени оказалось 12 человек.

Во второй разряд входили купцы второй гильдии и владельцы имущества стоимостью от 1 тыс. до 4 тыс. рублей. Их было 200 человек. В третий разряд входили домовладельцы и торговцы – до 2 тыс. человек. Каждый разряд выбирал в городскую думу по 24 гласных.

В число гласных входили представители торгового и промышленного мира Тюмени: Колмогоров, Молодых, братья Войновы, Игнатов, Решетников, Давыдовский и Трусов.

При выборах гласных думы на четырехлетие с 1889 по 1893 годы числилось всего 275 избирателей. Население Тюмени – уже составляло 29 тыс. 650 человек. Значит, в выборах участвовали 0,92 % жителей. Выбрано 29 гласных.