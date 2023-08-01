История Тюменской городской думы: 1926 – 1932 годы. Строительство новой электростанции и круглой бани

| 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru | 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru

К 1926 году в Тюмени насчитывалось 437 коммунальных зданий. По ордерам эксплуатировалось 222 дома, в них проживали 1 тыс. 465 человек.

Были установлены новые реальные тарифы на сдаваемые в аренду частным лицам и организациям торгово-промышленные помещения. Упорядочена квартирная плата.

В центре Тюмени на ул. Иркутской (с 1934 года - Челюскинцев) рядом со сгоревшим в 1923 году театром Текутьева заложили по проекту местного инженера Буркова двухэтажный каменный дом на четырнадцать обособленных квартир для рабочих - с водопроводом, отдельной кухней, освещением и теплыми уборными.

Главными инвестиционными проектами стали достройка моста через Туру, который прослужил до 1982 года, а также торговые ряды на Базарной площади.

Часть прибыли от контролируемой торговли горсовет выделил на развитие школьного образования, содержание детских домов, библиотек и лечебных заведений и отменил плату за посещение школ и пользование библиотеками.

В то время в Тюмени насчитывалось 14 начальных школ и четыре "семилетки". При них – 132 школьных работника. В пяти детских домах, приемнике безнадзорных детей и детском саду работали 27 воспитателей.

На государственном социальном обеспечении находилось 40 инвалидов Первой мировой и Гражданской войн и 345 сирот. На их содержание ежемесячно тратилось 585 рублей.

С потоком больных едва справлялись пять больничных заведений на 285 коек. Но даже при ограниченных ресурсах впервые за 10 лет был проведен ремонт городской больницы.

Национализированным тюменским предприятиям не стало хватать мощности старой электростанции. В июне 1927 года "Красное знамя" сообщило о проекте новой общегородской электростанции на 2 000 кв. часов.

"На строительств требуется 1 млн 150 тыс. рублей, из которых 500 тыс. должен дать город – каждое учреждение внесет определенную сумму. Остальные деньги будут выделены электробанком в виде долгосрочной, на 10-12 лет, ссуды".

Перед торжественной закладкой фундамента новой электростанции городские улицы "зачистили" от "бродячего скота". "Произведенной по городу облавой конного резерва милиции задержано 53 бродячие коровы и 35 козлов.

На их владельцев наложены штрафы с последующим перечислением в фонд строительства электростанции.

В 1931 году в Тюмени развернулось строительство деревообделочного комбината. Новый ДОК начали возводить на примыкавшей к Затюменскому кладбищу территории. Рядом проходила железнодорожная ветка, связывавшая мукомольную мельницу на р. Бабарынке с товарным двором станции "Тюмень".

Для снабжения ДОКа пиломатериалами президиум горсовета принял постановление "по вопросу об окончании достройки железнодорожной ветки к лесозаводам к 15-й годовщине Октября".

Примерно в то же время в Тюмени завершилось строительство знаменитой круглой бани на ул. Ленина по проекту архитектора А.С. Никольского в стиле революционного конструктивизма. Под баню горсовет выделил участок в непосредственной близости от гостиного двора, построенного в 1838 году.

Во время Первой мировой войны в 1914 – 1918 годах это здание превратили в казармы 35-го запасного пехотного полка. В 1927 году здесь открыли среднюю школу №1 имени тюменского большевика Серова. После отселения школьников в другое здание в бывшем гостином дворе вновь заселились военные-красноармейцы 65-й стрелковой дивизии.